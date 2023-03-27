Исследование показало, что большинство россиян боятся банковских приложений

Портал РБК сообщил о результатах исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, характеризующего отношение россиян к интернет-банкингу. Рискованными такие приложения считают 41 процент жителей России, 18 процентов вовсе относят их к опасным. Незначительные риски использования онлайн-банков видят 28 процентов, и лишь 6 процентов уверены в полной его безопасности.

Степень доверия выше у людей старшего возраста: среди них опасаются банковских сервисов 13 процентов пользователей, тогда как среди молодежи этот показатель гораздо выше — 28 процентов. Несмотря на все опасения, количество пользователей онлайн-банков за последние пять лет выросло с 34 до 79 процентов.

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