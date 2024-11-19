Раскрыта сумма гонорара Александра Петрова за съемки в рекламе

Super.ru связался с представителем Александра Петрова и выяснил, сколько денег актер просит за участие в рекламе. Оказалось, что 50 миллионов рублей — примерная сумма, за которую готов сниматься артист. При этом Петров открыт к обсуждениям с заказчиком и предпочитает глобальное сотрудничество. Ему неинтересны разовые съемки или посты в соцсетях. Актер выступает за целый рекламный кампейн.

Представитель также отметил, что участие Саши в рекламе зависит от его кинопроектов. Ведь актер может выглядеть довольно необычно из-за съемок в кино.

«Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит все время на интервью, на какие-то мероприятия в шапке», — сказал агент актера.