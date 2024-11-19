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Какой гонорар у актера Александра Петрова за съемки в рекламе
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Раскрыта сумма гонорара Александра Петрова за съемки в рекламе

Мария Задорожная
Автор
Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press
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Super.ru связался с представителем Александра Петрова и выяснил, сколько денег актер просит за участие в рекламе. Оказалось, что 50 миллионов рублей — примерная сумма, за которую готов сниматься артист. При этом Петров открыт к обсуждениям с заказчиком и предпочитает глобальное сотрудничество. Ему неинтересны разовые съемки или посты в соцсетях. Актер выступает за целый рекламный кампейн.

Представитель также отметил, что участие Саши в рекламе зависит от его кинопроектов. Ведь актер может выглядеть довольно необычно из-за съемок в кино.

«Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит все время на интервью, на какие-то мероприятия в шапке», — сказал агент актера.

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