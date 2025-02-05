Канье Уэст заявил, что страдает аутизмом

Несколько лет назад Канье Уэст признался, что страдает биполярным расстройством. Однако в новом выпуске подкаста The Download, он заявил, что ему диагностировали аутизм.

Скандальный рэпер отметил, что обратиться за консультацией к психиатру его уговорила супруга Бьянка Цензори. Она сомневалась, что музыкант страдал биполярным расстройством.



«Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», — сказал Уэст.



Канье добавил, что после постановки верного диагноза он стал яснее понимать собственное поведение. Он подчеркнул, что всегда поступает наперекор тому, что от него требуют и ждут.



«Например, я надеваю кепку в поддержку Дональда Трампа. Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет. Это проблема», — добавил музыкант.