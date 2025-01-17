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Карди Би обвинила Оффсета в ограблении
Жизнь и общество

Сегодня, 15:30

1 мин.

Карди Би обвинила Оффсета в ограблении

Мария Задорожная
Автор
Карди Би
Фото Craig Barritt, Getty Images
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Рэп-исполнительница Карди Би заявила, что Оффсет ограбил ее вместе со своей матерью. Об этом пишет Billboard.

«Да, ты и твоя мамаша ограбили меня, утерли нос. Я же просила, перестать играть со мной», — сказала певица.

Также исполнительница негативно высказалась в сторону бывшего возлюбленного на тему того, что он не принес никаких подарков детям на Рождество. Известно, что Карди Би трое наследников от рэпера: 6-летняя дочь Култер, 3-летний сын Вэйв и четырехмесячная дочь.

«Вчера ты впервые позвонил своей новорожденной дочери. Ты специально ничего не купил детям, чтобы насолить мне», — высказалась рэперша.

Напомним, что в 2024 году Карди Би объявила о расставании с Оффсетом после шести лет брака.

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