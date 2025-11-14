Видео
Карди Би родила четвертого ребенка
Жизнь и общество

14 ноября, 13:10

1 мин.

Карди Би родила четвертого ребенка

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Карди Би, соцсети

33-летняя рэп-исполнительница Карди Би стала мамой в четвертый раз — у нее родился сын, сообщает журнал People.

Менеджер артистки отметил, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо и счастливы. Отец малыша — ее партнер, 31-летний футболист Стефон Диггз. Имя ребенка и точная дата его рождения пока не разглашаются.

Сама Карди косвенно подтвердила радостную новость в своем блоге: «Я подарила миру новую музыку и новый альбом! У меня появился новый ребенок — еще одна мотивация становиться лучше, еще одна причина любить себя больше, чтобы продолжать дарить моим детям ту любовь и ту жизнь, которых они заслуживают».

О романе артистки со Стефоном Диггзом стало известно в начале июня 2025 года. Ранее Карди Би находилась в отношениях с рэпером Offset — их роман начался в феврале 2017 года, и осенью того же года пара тайно расписалась. У них трое общих детей.

У Стефона Диггза от предыдущих отношений есть две дочери.

