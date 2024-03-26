Кэмерон Диас стала мамой во второй раз

51-летняя актриса Кэмерон Диас и музыкант Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Об этом актриса сообщила на личной странице в соцсети. У пары родился сын, его назвали Кардиналом.

В своем блоге звезда «Ангелов Чарли» поделилась деталями появления малыша на свет: «Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый».

Пара в браке уже 9 лет, в 2019 году у них родилась дочь Рэддикс Хлоя.