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Кэмерон Диас: стала мамой во второй раз, как назвали второго ребенка
Жизнь и общество

26 марта, 14:55

1 мин.

Кэмерон Диас стала мамой во второй раз

Мария Маковей
Автор
Актриса Кэмерон Диас.
Фото Global Look Press
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51-летняя актриса Кэмерон Диас и музыкант Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Об этом актриса сообщила на личной странице в соцсети. У пары родился сын, его назвали Кардиналом.

В своем блоге звезда «Ангелов Чарли» поделилась деталями появления малыша на свет: «Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый».

Пара в браке уже 9 лет, в 2019 году у них родилась дочь Рэддикс Хлоя.

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