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Кэмерон Диас впервые за 5 лет вышла на красную дорожку
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Кэмерон Диас впервые за 5 лет вышла на красную дорожку

Мария Задорожная
Автор
Кэмерон Диас
Фото Matthias Nareyek, Getty Images
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15 января в Берлине состоялась премьера комедийного боевика «Снова в деле» режиссера Сет Гордона. Главные роли в картине исполнили Кэмерон Диас и Джейми Фокс. Для 52-летней американской актрисы этот выход на красную дорожку стал первым за последние пять лет.

Для появления на публике Диас выбрала черный образ из весенне-летней коллекции Gucci. Девушка вышла к папарацци в полупрозрачной блузке с топом под ней и джинсах свободного кроя на высокой талии. К наряду Кэмерон добавила лаковые туфли и длинное двубортное пальто. Дополнили образ актрисы небрежная укладка и алые губы.

Также стало известно, что фильм «Снова в деле» — это первая роль Диас за десять лет. В последний раз она снялась в комедийном мюзикле «Энни».

Фильм Снова в&nbsp;деле 2025: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, Кэмерон Диас и&nbsp;актеры. «Снова в деле»: что известно о первом за 10 лет фильме с Кэмерон Диас
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