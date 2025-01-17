Кэмерон Диас впервые за 5 лет вышла на красную дорожку

15 января в Берлине состоялась премьера комедийного боевика «Снова в деле» режиссера Сет Гордона. Главные роли в картине исполнили Кэмерон Диас и Джейми Фокс. Для 52-летней американской актрисы этот выход на красную дорожку стал первым за последние пять лет.

Для появления на публике Диас выбрала черный образ из весенне-летней коллекции Gucci. Девушка вышла к папарацци в полупрозрачной блузке с топом под ней и джинсах свободного кроя на высокой талии. К наряду Кэмерон добавила лаковые туфли и длинное двубортное пальто. Дополнили образ актрисы небрежная укладка и алые губы.

Также стало известно, что фильм «Снова в деле» — это первая роль Диас за десять лет. В последний раз она снялась в комедийном мюзикле «Энни».