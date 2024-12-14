Кейт Миддлтон отказалась праздновать Рождество с королем и королевой

Кейт Миддлтон приняла решение изменить рождественские планы и провести праздник в кругу семьи, вместе с принцем Уильямом и детьми, в их загородном доме Анмер Холл. Это решение стало неожиданным поворотом, поскольку обычно они отмечают Рождество с королевской семьей в Сандрингеме, пишет InStyle.

По информации от инсайдеров, у Кейт есть две основные причины. Во-первых, она все еще восстанавливается после курса химиотерапии и предпочитает провести праздник в более спокойной и расслабленной обстановке, окруженная родными и близкими.

Во-вторых, приглашение королевы Камиллы на празднование ее сына Тома, с которым у принца Уильяма нет доверительных отношений, также повлияло на решение Кейт поддержать мужа в этот непростой период. Праздник в Анмер Холле станет для Кейт и Уильяма возможностью сблизиться и отметить Рождество в более уютной атмосфере.