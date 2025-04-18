Кейт Миддлтон тайно пообщалась с принцем Гарри

Кейт Миддлтон тайно поговорила с принцем Гарри во время его последнего визита в Великобританию. Об этом сообщает Radar Online.

На прошлой неделе 40-летний Гарри вновь прибыл в Лондон из Калифорнии, чтобы участвовать в ряде судебных слушаний. Как стало известно от источника, жена принца Уильяма не упустила шанса пообщаться с Гарри.

По словам инсайдера, Кейт «настойчиво» стремится нивелировать ссору между Гарри и принцем Уильямом, пока не настала критическая точка. Миддлтон глубоко расстроена тем, что ее дети не имеют возможности общаться с их двоюродными братьями и сестрами, которые живут в Америке.

Принцесса Уэльская, пережившая тяжелые проблемы со здоровьем, теперь смотрит на жизнь иначе и считает, что она слишком коротка для семейных конфликтов. Кейт не собирается сдаваться и намерена сделать все возможное, чтобы объединить свою семью.