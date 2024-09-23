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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения химиотерапии
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения химиотерапии

Мария Задорожная
Автор
Кейт Миддлтон
Фото Global Look Press
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Принцессу Уэльскую впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии. Об этом сообщают таблоиды The Sun и Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 42-летнюю Кейт Миддлтон, когда она вместе с супругом принцем Уильямом направлялась на службу в церковь Крати Кирк в Шотландии. В другом автомобиле на службу ехали король Великобритании Карл III и королева Камилла.

Кейт расположилась на пассажирском сиденье. Единственное, что можно было рассмотреть в ее образе, — шляпу цвета хаки с пером.

Напомним, что в марте принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностировали рак. По ее словам, о заболевании ей стало известно после перенесенной операции на брюшной полости. 9 сентября Кейт сообщила, что успешно прошла девятимесячный курс химиотерапии.

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