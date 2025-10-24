Видео
Ким Кардашьян: чем болеет — аневризма мозга
Жизнь и общество

24 октября, 12:25

1 мин.

Ким Кардашьян рассказала о тяжелом заболевании

Мария Задорожная
Автор
Ким Кардашьян
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Известная бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем: у нее обнаружили аневризму мозга. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на свежий эпизод шоу «Семейство Кардашьян».

В ходе программы выяснилось, что аневризму обнаружили во время МРТ. По словам Ким, стресс из-за громкого развода с Канье Уэстом мог спровоцировать обострение заболевания. Ведь помимо аневризмы, у нее якобы усилился псориаз.

В эфире Кардашьян также заявила, что у нее появился «стокгольмский синдром» по отношению к бывшему мужу — психологический феномен, при котором человек начинает испытывать положительные чувства и заботу к источнику своего насилия.

Ким и Канье состояли в браке с 2014 по 2022 год. В браке у них родилось четверо детей.

