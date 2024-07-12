Ким Кардашьян призналась, что сделала инъекцию из спермы лосося

Модель Ким Кардашьян призналась, что решилась на необычную омолаживающую процедуру.

«Мне сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося», — приводит слова знаменитости издание Page Six.

В новом выпуске реалити-шоу о своей семье Ким поделилась этой новостью со своей матерью Крис Дженнер, которая была немного ошеломлена словами дочери. К слову модель подчеркнула, что пока не заметила какого-либо эффекта от омолаживающих инъекций.

Отметим, что Ким Кардашьян — это не первая звезда, которая прибегнула к данной процедуре. В 2023 году актриса Дженнифер Энистон призналась, что делала инъекции спермы лосося. По словам звезды «Друзей», процедура оказалась для нее бесполезной.