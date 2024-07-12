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Ким Кардашьян: какие процедуры делает — инъекции из спермы лосося
Жизнь и общество

12 июля, 23:10

1 мин.

Ким Кардашьян призналась, что сделала инъекцию из спермы лосося

Мария Маковей
Автор
Модель Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян.
Фото Global Look Press
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Модель Ким Кардашьян призналась, что решилась на необычную омолаживающую процедуру.

«Мне сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося», — приводит слова знаменитости издание Page Six.

В новом выпуске реалити-шоу о своей семье Ким поделилась этой новостью со своей матерью Крис Дженнер, которая была немного ошеломлена словами дочери. К слову модель подчеркнула, что пока не заметила какого-либо эффекта от омолаживающих инъекций.

Отметим, что Ким Кардашьян — это не первая звезда, которая прибегнула к данной процедуре. В 2023 году актриса Дженнифер Энистон призналась, что делала инъекции спермы лосося. По словам звезды «Друзей», процедура оказалась для нее бесполезной.

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