Жизнь и общество

31 октября, 17:10

2 мин.

Кира Найтли заявила, что родители помогли ей в карьере

Мария Задорожная
Автор
Кира Найтли
Фото Vince Bucci, Getty Images

Британская актриса Кира Найтли, известная по своим ролям в фильмах «Пираты Карибского моря», «Реальная любовь» и «Искупление», в подкасте Джованны Флетчер заявила, что родители оказали влияние на ее карьеру.

В ходе беседы Найтли поделилась воспоминаниями о своем детстве, подчеркнув, что росла в творческой семье, где все были увлечены театром и рассказыванием историй. Ее мать — писательница, а отец — актер.

Самые известные звездные династии Голливуда: популярные семьи актеров.Из поколения в поколение: звездные династии, которые покорили Голливуд

Актриса призналась, что такая среда оказала на нее значительное влияние. Хотя опыт родителей был источником вдохновения, их финансовое положение не всегда было стабильным.

«Это было полезно в том смысле, что я никогда не думала, будто путь в актерскую или любую другую профессию будет легким. Я всегда предполагала, что, вероятно, мне придется браться и за другую работу. Мой отец иногда подрабатывал таксистом, а мама работала в книжном магазине», — рассказала Найтли.

Кира считает, что связи действительно играют важную роль.

«Многие актеры, которых я знаю, унаследовали эту профессию. Я думаю, это отчасти связано с тем, что такой образ жизни отличается от работы с девяти до пяти», — пояснила актриса.

Она также отметила, что наследование профессии не уникально для индустрии развлечений.

«Если вы растете в определенной среде и вам она нравится, вы естественным образом тянетесь к ней», — добавила актриса, указав, что родители всегда стремятся помочь своим детям в карьере, какой бы она ни была.

В заключение Найтли сказала: «Это что-то значит, но если тебе нечего предложить, тебя очень быстро выгонят. Так это работает».

