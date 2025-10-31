Кира Найтли заявила, что родители помогли ей в карьере

Британская актриса Кира Найтли, известная по своим ролям в фильмах «Пираты Карибского моря», «Реальная любовь» и «Искупление», в подкасте Джованны Флетчер заявила, что родители оказали влияние на ее карьеру.

В ходе беседы Найтли поделилась воспоминаниями о своем детстве, подчеркнув, что росла в творческой семье, где все были увлечены театром и рассказыванием историй. Ее мать — писательница, а отец — актер.

Актриса призналась, что такая среда оказала на нее значительное влияние. Хотя опыт родителей был источником вдохновения, их финансовое положение не всегда было стабильным.

«Это было полезно в том смысле, что я никогда не думала, будто путь в актерскую или любую другую профессию будет легким. Я всегда предполагала, что, вероятно, мне придется браться и за другую работу. Мой отец иногда подрабатывал таксистом, а мама работала в книжном магазине», — рассказала Найтли.

Кира считает, что связи действительно играют важную роль.

«Многие актеры, которых я знаю, унаследовали эту профессию. Я думаю, это отчасти связано с тем, что такой образ жизни отличается от работы с девяти до пяти», — пояснила актриса.

Она также отметила, что наследование профессии не уникально для индустрии развлечений.

«Если вы растете в определенной среде и вам она нравится, вы естественным образом тянетесь к ней», — добавила актриса, указав, что родители всегда стремятся помочь своим детям в карьере, какой бы она ни была.

В заключение Найтли сказала: «Это что-то значит, но если тебе нечего предложить, тебя очень быстро выгонят. Так это работает».