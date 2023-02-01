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Сегодня, 12:45

Бренды Tiffany & Co. и Nike представили первый тизер совместной коллекции

Ольга Стрельникова
Фото СОЦСЕТИ
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Стало известно, какие еще изделия, помимо кроссовок, станут частью коллаборации ювелирного дома и спортивного бренда.

В Сети появился тизер предстоящей коллаборации Tiffany & Co. x Nike. Согласно ему, в коллаборацию Tiffany & Co. с Nike войдут не только популярные кроссовки Air Force 1 Low, но и некоторые аксессуары, к примеру, зубная щетка, ложка для обуви и даже... свисток.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
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