Бренды Tiffany & Co. и Nike представили первый тизер совместной коллекции

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Стало известно, какие еще изделия, помимо кроссовок, станут частью коллаборации ювелирного дома и спортивного бренда.
В Сети появился тизер предстоящей коллаборации Tiffany & Co. x Nike. Согласно ему, в коллаборацию Tiffany & Co. с Nike войдут не только популярные кроссовки Air Force 1 Low, но и некоторые аксессуары, к примеру, зубная щетка, ложка для обуви и даже... свисток.
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