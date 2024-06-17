Кому повысили пенсию в июне 2024 года

В июне 2024 года россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат дополнительные выплаты. Размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, пенсии увеличат автоматически.

Также повысятся пенсии у пожилых граждан, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Выплаты работающим пенсионерам не индексируются, но после увольнения их увеличивают, учитывая пропущенные индексации.

Также Социальный фонд России напомнил, что надбавка предусмотрена только для получателей страховой пенсии по старости. Повышение не коснется пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Следующий перерасчет страховых выплат ждет россиян 1 августа.