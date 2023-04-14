Косметолог объяснила, чем холодный лазер, который выбирают звезды, отличается от обычного

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Один из самых высокооплачиваемых специалистов в области косметологии и пластической хирургии доктор Саймон Урьян, в числе клиентов которого побывало все семейство Кардашьян, Леди Гага, Майли Сайрус и Виктория Боня, прославился именно косметологическими процедурами с применением холодного лазера. Врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Богатова рассказала «СЭ», что такое холодный лазер, и чем он лучше обычного. «Холодный лазер также известен, как низкоуровневый или лазер низкой интенсивности (ЛНИ). Он работает на меньших энергетических уровнях, чем высокоинтенсивные лазеры, и не вызывает тепловых повреждений кожи», — пояснила специалист.
Холодные лазеры применяются в стоматологии, дерматологии и физиотерапии для лечения воспалительных процессов (раны, язвы, ожоги), болей в мышцах и суставах, а также в косметологии. С его помощью лечат акне, устраняют растяжки, улучшают текстуру кожи, уменьшают морщины. Ким Кардашьян с его помощью увеличила высоту лба, подняв линию роста волос, избавлялась от растяжек после родов, пигментных пятен и неровностей кожи на лице.
По словам Елены Богатовой, эффективность от процедур холодного лазера определяется каждым конкретным случаем. Он может быть эффективен, как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами. «Холодные лазеры считаются малоинвазивными и относительно безопасными. Однако, как и с любым медицинским устройством, применение холодного лазера требует профессиональной оценки и рекомендации со стороны квалифицированного специалиста», — резюмировала врач.
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