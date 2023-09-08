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Сегодня, 06:30

Косметолог рассказала о пользе безводной косметики

Фото istockphoto.com/LookAod
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Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Серебрякова рассказала «СЭ» подробнее о безводной косметике, которая сейчас становится крайне популярной. Как правило, обычная косметика состоит из воды на 60-80 процентов от общего состава. Однако из-за растущего дефицита чистой пресной воды производители косметических средств стараются бережнее использовать природные ресурсы.

«Безводная косметика — это косметика, в составе которой нет воды, есть только концентрат и активные вещества. В ней чаще всего минимум консервантов, так как именно вода — среда для развития микроорганизмов, и именно вода требует большего количества консервантов», — сказала Серебрякова «СЭ».

Первыми безводную косметику начали выпускать корейские бренды. Теперь часто их продукция представлена в порошковом виде или в формате масел.

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