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Сегодня, 10:30

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Ольга Стрельникова
Кроссовки Майкла Джордана, выставленные на аукционе «Сотбис».
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Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе «Сотбис» за рекордные 2,2 миллиона долларов. Эту пару обуви баскетболист надевал в своем последнем финале за «Чикаго Буллз» в 1998 году. Теперь это самые дорогие кроссовки за всю историю аукциона.

Очень символично, что такой рекорд был побит именно сейчас, когда в кинотеатрах США идет фильм, рассказывающий историю контракта Майкла Джордана с Nike, сделавшего кроссовки бренда культовыми, а самого баскетболиста миллиардером. Критики довольно тепло приняли картину, благодаря чему начали расти продажи обуви.

Ранее мы рассказывали подробнее о фильме «Эйр Джордан».

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