Кому достанется наследство Евгении Добровольской

На прошлой неделе российского зрителя потрясла ужасная новость. Не стало актрисы Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительной болезни. О страшном диагнозе, онкологическом заболевании, актриса не рассказывала никому. Напротив, Евгения продолжала активно играть в театре и кино. За годы работы она приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском и квартиру в столице на Старом Арбате, сообщает 161.RU.

Известно, что у актрисы осталось четверо детей от разных мужей: трое взрослых сыновей и 15-летняя дочь Анастасия. Однако в СМИ появилась информация, что дети Добровольской могут оказаться не единственными наследниками. Часть имущества артистки может достаться бывшему мужу, Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Но в беседе с «Пятым каналом» адвокат Сергей Жорин отметил, что в случае, если покойная не составляла завещания, ее имущество разделяется между тремя сыновьями и дочерью в равных долях. По его словам, в число наследников первой очереди входят дети, родители и супруг. Отец и мать актрисы умерли, а на момент смерти она не состояла в законном браке.

Но юрист подчеркнул, что если Евгения Добровольская все же составила завещание. То необходимо будет учитывать трудоспособность первоочередных наследников.