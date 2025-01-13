Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Кто наследует дом и квартиру Евгении Добровольской
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Кому достанется наследство Евгении Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На прошлой неделе российского зрителя потрясла ужасная новость. Не стало актрисы Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительной болезни. О страшном диагнозе, онкологическом заболевании, актриса не рассказывала никому. Напротив, Евгения продолжала активно играть в театре и кино. За годы работы она приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском и квартиру в столице на Старом Арбате, сообщает 161.RU.

Известно, что у актрисы осталось четверо детей от разных мужей: трое взрослых сыновей и 15-летняя дочь Анастасия. Однако в СМИ появилась информация, что дети Добровольской могут оказаться не единственными наследниками. Часть имущества артистки может достаться бывшему мужу, Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Но в беседе с «Пятым каналом» адвокат Сергей Жорин отметил, что в случае, если покойная не составляла завещания, ее имущество разделяется между тремя сыновьями и дочерью в равных долях. По его словам, в число наследников первой очереди входят дети, родители и супруг. Отец и мать актрисы умерли, а на момент смерти она не состояла в законном браке.

Но юрист подчеркнул, что если Евгения Добровольская все же составила завещание. То необходимо будет учитывать трудоспособность первоочередных наследников.

Евгения Добровольская. Что известно о смерти народной артистки Евгении Добровольской
Новости холдинга
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Пи Дидди может быть связан с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе