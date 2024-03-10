Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира 2024»

9 марта в индийском Мумбаи состоялся финал главного конкурса красоты и таланта среди женщин «Мисс Мира». Победительницей стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии, сообщает чешский портал iDNES.

Кристина Пышкова — международная модель, ее рост 181 см, параметры фигуры 86-59-89. Родом девушка из небольшого городка Тршинце. Девять лет училась в художественной академии, сейчас продолжает обучение на юридическом факультете Карлова университета, а также изучает маркетинг в Австрии. Знает четыре языка: английский, польский, словацкий и немецкий. Играет на музыкальных инструментах. Кроме того, Пышкова основала благотворительный фонд своего имени и открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала как волонтер.

Финалистками конкурса также стали девушки из Ливана, Тринидада и Тобаго и Ботсваны. Россиянок среди участниц в этом году не было.