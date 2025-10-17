Кусок свадебного торта королевы Елизаветы II будет выставлен на аукцион

Кусок свадебного торта королевы Елизаветы II и принца Филиппа, испеченного в 1947 году, будет выставлен на продажу на аукционе, сообщает The Sun.

Фруктовый торт с добавлением алкоголя ранее принадлежал Сирилу Дикману, преданному слуге королевской семьи, который служил при дворе более 50 лет. Маленький фрагмент был одним из 2000 кусков свадебного торта, поданных на торжественном приеме в Букингемском дворце после свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского 20 ноября 1947 года.

«Это действительно часть истории. Мы уже продавали кусочки свадебных тортов с других королевских церемоний, но ни один не был связан с таким долгим и прочным браком», — отметил аукционист Чарльз Хэнсон.

Хэнсон добавил, что несмотря на возраст, десерт выглядит неплохо.

«Он довольно хорошо сохранился. На первый взгляд — просто коробка с крошками, но на деле это — кусочек британской истории», — подчеркнул эксперт.