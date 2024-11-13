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Лиама Пейна возможно убили: новая версия полиции — новые подробности
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

1 мин.

Западные СМИ: полиция выдвигает версию о возможном убийстве Лиама Пейна

Мария Задорожная
Автор
Лиам Пейн
Фото John Phillips, Getty Images
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Аргентинская полиция сообщила о пропаже дорогих часов Rolex из номера экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна после его трагической смерти. Теперь следствие все больше склоняется к версии убийства артиста, передает Daily Mail.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски у нескольких лиц, связанных с делом Пейна, однако часы так и не были найдены. В частности, полицейские проверили двоих девушек, с которыми Лиам провел последние часы своей жизни.

Также полиция планирует снова обследовать номер, который занимал певец, в надежде обнаружить пропавший аксессуар за 30 тысяч долларов.

Согласно информации, Лиама видели в этих часах на записях с камер видеонаблюдения, а также на фотографиях, включенных в материалы дела и сделанные в день его смерти.

Лиам Пейн скончался ночью 17 октября в Буэнос-Айресе, упав с третьего этажа отеля. В его номере были обнаружены наркотические вещества, а сотрудники гостиницы ранее жаловались на неадекватное поведение артиста.

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