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Сегодня, 13:35

Линдси Лохан показала комнату будущего ребенка

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Линдси Лохан.
Фото Соцсеть.
Линдси Лохан.
Фото Соцсеть.
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14 июля на сайте «Пятого канала» рассказали, как Линдси Лохан готовится к встрече с первенцем. Актриса поделилась в социальной сети фото в комнате будущего малыша. На снимке она в белом платье с заметно округлившимся животом на фоне стены с изображением парусника и детской кроватки — комната выполнена в морском стиле.

В ближайшие месяцы Линдси Лохан впервые станет мамой. О поле будущего ребенка до сих пор неизвестно. Его отец — миллиардер из Дубая Бадер Шаммас, за которого актриса вышла замуж летом прошлого года. О беременности она сообщила в марте.

Врач акушер-гинеколог, эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, как обустроить спальное место для малыша. «Кроватка новорожденного может располагаться как островок или у стены со стороны того родителя, кто присматривает за ребенком. Расстояние до кровати при этом должно быть хотя бы 70 см. Пока позвоночник и мышцы малыша формируются — примерно до восьми месяцев, он должен спать на жесткой стороне матраса. После его можно повернуть мягкой поверхностью», — пояснила специалист.

Ранее, 20 ноября 2021 года, мы рассказывали, во сколько лучше рожать и как планировать беременность.

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