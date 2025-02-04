Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями
Жизнь и общество

Сегодня, 13:10

1 мин.

Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями

Мария Задорожная
Автор
Мари Краймбрери и Давид Манукян
Фото Официальный аккаунт Мари Краймбрери, соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

32-летняя певица Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян) впервые станут родителями. Звездная пара опубликовала трогательное видео в социальных сетях. В ролике 31-летний блогер нежно целует беременный живот певицы, а также встает на одно колено, чтобы сделать предложение.

Слухи о помолвке пары и беременности Краймбрери стали ходить давно, однако влюбленные никак их не комментировали. Они также неохотно делились и подробностями личной жизни. Известно, что Мари и Дава встречаются уже около трех лет, однако публично о своих отношениях они заявили лишь весной 2024 года.

Новости холдинга
Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Юрист рассказал об упрощенном порядке вступления в наследство
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже