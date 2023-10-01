Мария Кожевникова объяснила, почему не делала УЗИ во время четвертой беременности

Актриса Мария Кожевникова рассказала, почему отказалась от УЗИ во время последней беременности. 25 сентября дочь легенды хоккея Александра Кожевникова стала мамой в четвертый раз.

«Страшно не было, когда уже в четвертый раз идешь рожать, то понимаешь и знаешь, чего ждать. Наверное, моя лишняя расслабленность даже мешала. Я не очень хорошо помнила даты, пропускала некоторые анализы, редко бывала на УЗИ. Я вообще к УЗИ отношусь по принципу чем меньше делать, тем лучше», — сказала актриса в интервью Woman.ru.

Также Кожевникова призналась журналистам, что снова родила мальчика. У актрисы уже подрастают три сына: Иван, Максим и Василий. Имя новорожденного малыша пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что актриса Софи Лорен перенесла операцию после падения.