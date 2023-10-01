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Сегодня, 15:50

Мария Кожевникова объяснила, почему не делала УЗИ во время четвертой беременности

Мария Кожевникова.
Фото Global Look Press
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Актриса Мария Кожевникова рассказала, почему отказалась от УЗИ во время последней беременности. 25 сентября дочь легенды хоккея Александра Кожевникова стала мамой в четвертый раз.

«Страшно не было, когда уже в четвертый раз идешь рожать, то понимаешь и знаешь, чего ждать. Наверное, моя лишняя расслабленность даже мешала. Я не очень хорошо помнила даты, пропускала некоторые анализы, редко бывала на УЗИ. Я вообще к УЗИ отношусь по принципу чем меньше делать, тем лучше», — сказала актриса в интервью Woman.ru.

Также Кожевникова призналась журналистам, что снова родила мальчика. У актрисы уже подрастают три сына: Иван, Максим и Василий. Имя новорожденного малыша пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что актриса Софи Лорен перенесла операцию после падения.

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