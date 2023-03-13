Мария Шарапова появилась на афтерпати «Оскара» в наряде от Emilia Wickstead

Спустя год после родов российская теннисистка Мария Шарапова впервые появилась на ковровой дорожке. Поводом стала вечеринка после церемонии награждения премии «Оскар».

Для выхода в свет Мария Шарапова выбрала асимметричное лаймовое платье в пол, присборенное на талии, и высокие кожаные перчатки черного цвета. Стоит отметить, что в подобном оттенке зеленого теннисистка уже появлялась на премии «Оскар» в 2020 году в наряде от Valentino.