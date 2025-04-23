Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Мать певицы Бейонсе Тина Ноулз: рак — онкология
Жизнь и общество

Сегодня, 16:15

1 мин.

Мать певицы Бейонсе рассказала, что больна раком

Мария Задорожная
Автор
Тина Ноулз
Фото Presley Ann, Netflix, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Мама известной певицы Бейонсе, Тина Ноулз, рассказала о своем диагнозе. В интервью с CBS она сообщила о тайной борьбе с онкологией.

В 71 год Тина призналась, что пропустила запланированную маммографию во время пандемии COVID-19 и не проходила обследование до 2024 года. Когда она наконец решила сделать скрининг, врачи обнаружили две опухоли в левой груди — одна из них оказалась доброкачественной, а другая была раком I стадии. В августе 2024 года ей провели операцию по удалению опухоли, и сейчас она находится в состоянии ремиссии.

После успешного вмешательства Тина столкнулась с серьезной инфекцией, которая чуть не помешала ей присутствовать на церемонии награждения «Женщина года» по версии журнала Glamour. Бейонсе просила мать не приходить на это событие.

«На протяжении большей части своей жизни я избегала признания, не хотела принимать награды и не стремилась к центру внимания. Но тогда я решила, что это будет моим посланием», — поделилась Тина.

Бейонсе.Бейонсе, биография главной звезды R'n'B: карьера и личная жизнь
Новости холдинга
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона