Mattel представила новых кукол «Барби» к 65-летию компании

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Mattel представила публике новых коллекцию кукол «Барби», приуроченную к 65-летнему юбилею компании. Фронтвумен коллекции стала американская теннисистка, семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс, передает издание Reuters.

Фото Reuters

Помимо Уильямс, в лимитированную коллекцию вошли куклы-копии других выдающихся спортсменок: футболисток Кристин Синклер и Мэри Фаулер, боксерши Эстель Моссели, гимнасток Алексы Морено и Ребеки Андраде, победительницы паратриатлона Сюзаны Родригес, пловчихи Федерики Пеллегрини и легкоатлетки-спринтера Евы Свободы.

Фото Reuters

Отмечается, что с помощью новой коллекции компания стремится укрепить веру молодых девушек в себя, в свои возможности и увлечения, в том числе спортивные.

Фото Reuters

Куклы-копии известных спортсменок не поступят в продажу.