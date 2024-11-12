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Меган Фокс: беременность — ребенок от Машин Ган Келли
Жизнь и общество

Сегодня, 13:05

1 мин.

Меган Фокс станет мамой в четвертый раз

Мария Задорожная
Автор
Меган Фокс с женихом Ганом Келли
Фото Личные соцсети Меган Фокс; Theo Wargo, Getty Images
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Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка. 37-летняя звезда поделилась в соцсетях снимком положительного теста на беременность.

«Ничто и никогда не потеряно. С возвращением», — написала она в подписи к фото.

Кроме того, актриса опубликовала кадры из новой фотосессии, где позирует обнаженной и покрытой черной краской — одной рукой она прикрывает грудь, а другой поддерживает растущий живот.

Слухи о ее беременности начали распространяться после того, как Фокс продемонстрировала изменившуюся фигуру в клипе своего жениха Machine Gun Kelly на песню «Lonely Road». Несмотря на такое очевидное подтверждение, представители актрисы опровергли информацию о ее беременности.

У Фокс уже есть трое сыновей — Ной, Бодхи и Джорни — от бывшего мужа Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь по имени Кейси. Будущий малыш станет первым для пары.

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