Меган Фокс разорвала все связи с Machine Gun Kelly перед родами

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Актриса Меган Фокс перестала общаться с Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) накануне рождения их общего малыша, сообщает портал TMZ.
Источник заявил, что артистка должна родить в марте, но отношения с отцом будущего ребенка очень холодные и натянутые. Неизвестно, будет ли музыкант принимать участие в его воспитании.
Меган Фокс уже воспитывает троих сыновей от Брайана Остина Грина — Ноа Шеннона (11 лет), Бодхи Рэнсома (9 лет) и Джорни Ривера (7 лет).
Ранее стало известно, что Фокс и Machine Gun Kelly расстались. Причиной разрыва стали измены со стороны мужчины. Инсайдеры уверяли, что звезда «Трансформеров» устала от «детских» отношений, полных «бесконечной драмы».