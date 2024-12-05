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Меган Маркл появилась на публике в шикарном платье и без принца Гарри
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Меган Маркл появилась на публике в шикарном платье и без принца Гарри

Диана Туманян
Автор
Меган Маркл
Фото Unique Nicole, Getty Images
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Меган Маркл вышла в свет без своего супруга, принца Гарри, передает DailyMail. Герцогиня Сассекская появилась на гала-вечере The Paley Honors в Беверли-Хиллз, куда она пришла поддержать своего друга, актера Тайлера Перри. На красной дорожке Маркл предстала в черном платье с открытыми плечами и шлейфом. Свой образ она дополнила бриллиантовым колье.

Тем временем супруг герцогини участвовал в саммите в Нью-Йорке, где опроверг слухи о разводе с Меган Маркл. Также он прокомментировал, что не собирается переезжать с женой и детьми в Великобританию. Главной причиной является их безопасность.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл переехали в 2020 году и отказались от своих королевских обязанностей. С тех самых пор появились сложные отношения между принцем и его родственниками. Во многом благодаря тому, что Гарри и Меган в открытую высказывают подробности о жизни в королевской семье.

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