Названа причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Причиной смерти Мишель Трахтенберг, известной ролями в таких сериалах, как «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», стали осложнения, связанные с диабетом. Об этом сообщает NBC.

Данная информация получена из данных офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, как уточняет источник. В материале упоминается, что «диабет может повышать риск развития неалкогольной жировой болезни печени, при которой в органе накапливается излишнее количество жира».

По информации источника издания, незадолго до своей смерти Трахтенберг прошла пересадку печени, однако конкретные причины этой операции не раскрываются.

Напомним, что о смерти актрисы стало известно в феврале 2025 года. Ей было всего 39 лет.