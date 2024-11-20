Модель Миранда Керр впервые рассказала о трагической потере ребенка

Модель и бывший ангел Victoria's Secret впервые откровенно рассказала о трагической потере ребенка и любимого человека. В подкасте «Not Alone» звезда откровенно призналась, что всегда мечтала о счастливом замужестве и однажды предпочла спокойную жизнь в деревне карьере супермодели. Однако все ее планы были разрушены из-за трагической смерти возлюбленного.

«Его внезапная смерть была таким шоком для меня, ведь он умер в автомобильной аварии. Для меня это было уроком — ничего не воспринимать как данность», — поделилась Миранда.

В 2010 году девушка связала себя узами брака с Орландо Блумом. Их недолгий союз стал настоящим испытанием для модели, поскольку именно в этот период она пережила выкидыш. На тот момент у пары уже был сын по имени Флинн, и если бы не эта ужасная трагедия, они могли бы стать родителями двоих мальчиков.

Миранда отметила, что произошедшее побудило ее более внимательно относиться к своему здоровью, особенно во время беременности.