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Модель Миранда Керр впервые рассказала о трагической потере ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Модель Миранда Керр впервые рассказала о трагической потере ребенка

Мария Задорожная
Автор
Модель Миранда Керр
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Модель и бывший ангел Victoria's Secret впервые откровенно рассказала о трагической потере ребенка и любимого человека. В подкасте «Not Alone» звезда откровенно призналась, что всегда мечтала о счастливом замужестве и однажды предпочла спокойную жизнь в деревне карьере супермодели. Однако все ее планы были разрушены из-за трагической смерти возлюбленного.

«Его внезапная смерть была таким шоком для меня, ведь он умер в автомобильной аварии. Для меня это было уроком — ничего не воспринимать как данность», — поделилась Миранда.

В 2010 году девушка связала себя узами брака с Орландо Блумом. Их недолгий союз стал настоящим испытанием для модели, поскольку именно в этот период она пережила выкидыш. На тот момент у пары уже был сын по имени Флинн, и если бы не эта ужасная трагедия, они могли бы стать родителями двоих мальчиков.

Миранда отметила, что произошедшее побудило ее более внимательно относиться к своему здоровью, особенно во время беременности.

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