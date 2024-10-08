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Модный эксперт объяснила, как правильно рассчитать бюджет на шопинг
Жизнь и общество

8 октября, 19:15

1 мин.

Модный эксперт объяснила, как правильно рассчитать бюджет на шопинг

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит пакеты
Фото FreshSplash, iStock
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Эксперт в индустрии моды, основатель бренда одежды Надя Амрани перед тем, как отправиться на шопинг, рекомендует правильно рассчитать бюджет. Для начала следует определить, сколько денег можно потратить на покупки в течение месяца.

«Это поможет избежать ситуаций, когда траты на шопинг превышают доходы или оказываются выше запланированного», — объяснила специалист в беседе с «СЭ».

Также Амрани советует разбить весь бюджет на категории: ежедневные расходы, продукты, развлечения и покупки одежды. Это поможет более осознанно решить, сколько денег человек готов потратить на свой стиль и выбрать только нужные вещи.

«Если вы видите что-то, что не планировали приобретать, сделайте паузу. Спросите себя: «Мне это действительно нужно? Соответствует ли это моим планам?» Заранее определите лимиты по времени и количеству посещаемых магазинов», — добавила модный эксперт.


Кроме того, нужно четко придерживаться своего списка покупок, бюджета и времени шопинга. Это снизит вероятность усталости, когда мозг становится менее критичным и склонным к импульсивным решениям.

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