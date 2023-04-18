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Сегодня, 08:30

Модный эксперт объяснила, какая длина юбки актуальна в этом сезоне

Ольга Стрельникова
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды
Девушка в мини-юбке вид сзади.
Фото Freepik/marymarkevich
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Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, с какой длиной вы будете на пике трендов в этом сезоне. «Что касается модной длины, то их в весенне-летнем сезоне две, и обе экстремальные — это или очень-очень короткое мини, или модели макси, настолько длинные, что почти подметают подолом пол», — заявила эксперт.

Длина макси, по мнению Светланы Белошапкиной, будет актуально смотреться на платьях, юбках и плащах. «Ее можно использовать как для вечерних выходов, так и в качестве лаконичных повседневных моделей. Длинное платье удачно дополнит верх с капюшоном или кейп — вшитая накидка», — сказала фэшн-эксперт.

Среди модного мини Светлана Белошапкина порекомендовала обратить внимание на юбки. «Идеально, если она будет плиссированной. В этом сезоне предлагают носить плиссе всех видов: от мелкой плиссировки до смешения складок разной ширины. Еще интересные фактуры сезона — мятые шелк, шифон и трикотаж», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, какие цвета будут популярны в этом сезоне.

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