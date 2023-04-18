Модный эксперт объяснила, какая длина юбки актуальна в этом сезоне

Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, с какой длиной вы будете на пике трендов в этом сезоне. «Что касается модной длины, то их в весенне-летнем сезоне две, и обе экстремальные — это или очень-очень короткое мини, или модели макси, настолько длинные, что почти подметают подолом пол», — заявила эксперт.

Длина макси, по мнению Светланы Белошапкиной, будет актуально смотреться на платьях, юбках и плащах. «Ее можно использовать как для вечерних выходов, так и в качестве лаконичных повседневных моделей. Длинное платье удачно дополнит верх с капюшоном или кейп — вшитая накидка», — сказала фэшн-эксперт.

Среди модного мини Светлана Белошапкина порекомендовала обратить внимание на юбки. «Идеально, если она будет плиссированной. В этом сезоне предлагают носить плиссе всех видов: от мелкой плиссировки до смешения складок разной ширины. Еще интересные фактуры сезона — мятые шелк, шифон и трикотаж», — резюмировала специалист.

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