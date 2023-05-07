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Сегодня, 15:20

Модный эксперт рассказала, какая обувь в тренде в этом сезоне

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды
Девушка сидит на стуле в окружении обуви.
Фото Freepik/marymarkevich
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Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какая обувь будет в тренде. «В этом сезоне к модной обуви дизайнеры отнесли «мартинсы» и похожие на них модели ботинок. Также это любая обувь на массивной платформе и лоферы», — пояснила эксперт.

Если говорить о более изящных моделях обуви, то Светлана Белошапкина порекомендовала обратить внимание на остроносые балетки и босоножки с завязками, которые переплетают щиколотки ног — они на пике актуальности. «Еще один тип обуви, которой было очень много на последних показах — это атласные бледно-розовые балетки, напоминающие настоящие пуанты», — подытожила историк моды.

Ранее мы рассказывали, какие цвета будут популярны в этом сезоне.

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