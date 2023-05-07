Модный эксперт рассказала, какая обувь в тренде в этом сезоне

Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какая обувь будет в тренде. «В этом сезоне к модной обуви дизайнеры отнесли «мартинсы» и похожие на них модели ботинок. Также это любая обувь на массивной платформе и лоферы», — пояснила эксперт.

Если говорить о более изящных моделях обуви, то Светлана Белошапкина порекомендовала обратить внимание на остроносые балетки и босоножки с завязками, которые переплетают щиколотки ног — они на пике актуальности. «Еще один тип обуви, которой было очень много на последних показах — это атласные бледно-розовые балетки, напоминающие настоящие пуанты», — подытожила историк моды.

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