Модный эксперт рассказала о необычных экспериментах южнокорейского дизайнера

Писатель, историк моды, fashion-эксперт, специализирующаяся на Восточной Азии, Светлана Белошапкина рассказала «СЭ» о необычных экспериментах южнокорейского дизайнера Киминте (Kimintе). 10 лет он жил и работал в Париже, сотрудничал с легендарным модным домом Balenciaga, а в 2016 году основал свой бренд. Уже в 2019 году дизайнер стал членом французской Федерации высокой моды и прет-а-порте. Сейчас он создает коллекции и представляет их дважды в год на неделе прет-а-порте в Париже. «В своем творчестве дизайнер Киминте соединил парижскую модную эстетику с эстетикой традиционной корейской одежды. В итоге получился уникальный и самобытный стиль. Модный бренд Kimhekim — это минималистские силуэты с запоминающимися деталями, создающие ни на что не похожий образ», — отметила модный эксперт.

Киминте довольно активен в социальных сетях, где его видео с созданием одежды становятся вирусными. «Последние несколько сезонов дизайнер Киминте создает коллекции под общим названием «Одержимость» (Obsession). Он берет вещи, материалы, элементы декора, которые для него были (или есть) навязчивыми идеями, на основе чего создает инновационный дизайн. Киминте исследовал такие «одержимости», как банты, джинсы, жемчуг и волосы. Последние — одна из самых запоминающихся коллекций бренда Kimhekim», — заявила Светлана Белошапкина.

Как рассказала историк моды, в коллекции «Хроники волос» (Hair Chronicles) в полной мере продемонстрирована страстная, одержимая любовь дизайнера к волосам (из которых он, собственно, и создал одежду в этой коллекции). «По его собственным словам, она началась еще в раннем детстве, когда он играл с длинными волосами своей кузины. В коллекции Киминте выразил эту одержимость экспериментами с различными цветами и текстурами волос — светлые, черные, прямые, волнистые, вьющиеся, плотно завитые, демонстрируя их естественную и вневременную красоту», — подметила Светлана Белошапкина.

Также эксперт объяснила, с чем связан такой бурный интерес выходцев из Южной Кореи к волосам. По ее словам, красивые волосы — один из способов выглядеть привлекательно, а красота в этой стране играет важную роль. «Стремление корейцев к тому, чтобы быть красивыми, уходит корнями в древность, когда верили, что прекрасная душа живет только в прекрасном теле. Иными словами, вы должны быть красивы как внешне, так и внутренне. В Южной Корее сложное, многоступенчатое окрашивание волос, до миллиметра выверенная длина челок, перманентная завивка или выпрямление волос, не менее пяти уходовых и укладочных средств после каждого мытья головы — обыденность. И речь не только о женщинах, но и мужчинах», — резюмировала Светлана Белошапкина.

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