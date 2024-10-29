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Модный эксперт рассказала, с чем носить вещи в клетку
Жизнь и общество

Сегодня, 19:05

1 мин.

Модный эксперт рассказала, с чем носить вещи в клетку

Мария Задорожная
Автор
Девушка в пиджаке в клетку и с сумочкой
Фото dramalens, iStock
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Модный эксперт Ирина Шумилина рассказала «Ленте.ру», как носить клетку, которая считается самым трендовым принтом осени 2024 года.

В первую очередь эксперт посоветовала сочетать клетку с другими принтами, например цветочным или горохом. Также принт идеально сочетается с однотонными вещами и особенно хорошо выглядит в женственных образах.


«Привыкли носить пиджак с джинсами и брюками? Попробуйте что-то новое, например, накинуть его поверх легкого платья-комбинации или модели из кружева», — пояснила специалист.

Кроме того, в тренде будут аксессуары в клетку, например сумки, добавила Шумилина.


В заключение разговора модный эксперт подчеркнула, что особенно выигрышно выглядит клетка осенних оттенков: бордо, оливковый, коричневый или бургунди.

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