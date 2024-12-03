Видеохостинг RUTUBE запустил музыкальный проект «Станция талантов»

Видеохостинг RUTUBE объявил о запуске проекта для начинающих артистов"Станция талантов». Его цель — дать молодым талантам возможность заявить о себе на всю страну.

В рамках проекта, который стартует в январе 2025 года, будет создана специальная категория «Станция талантов», куда участники музыкального конкурса должны будут загрузить видеовизитку продолжительностью от одной до трех минут, демонстрирующую их музыкальные способности.

Жюри выберут лучших исполнителей и пригласят их выступить в метро — победители конкурса представят совместный номер с наставниками и музыкантами седьмого сезона проекта «Музыка в Метро» перед тысячами зрителей.

25 ноября на площадке Южного речного вокзала начались очные прослушивания конкурса «Музыка в метро». Амбассадоры площадки Ваня Дмитриенко и Роман Каграманов вошли в число судей, которые оценивали выступления молодых артистов и выбирали финалистов для конкурса.

«Музыка в Метро» — это проект Московского метрополитена, предоставляющий места для выступлений городским музыкантам и качественную живую музыку пассажирам. На сегодняшний день работает 44 площадки для выступления артистов на территории Московского метрополитена. Музыканты могут выбирать время и место для выступлений в личном кабинете на сайте проекта.

Проект «Станция талантов» позволит начинающим артистам заявить о себе и получить отклик новой аудитории, а также улучшить навыки живого выступления. Особенно это полезно самым юным музыкантам, принимающим участие в проекте.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: «Проект «Станция талантов» предоставляет молодым артистам уникальную возможность продемонстрировать свои способности и привлечь внимание широкой аудитории.Победители конкурса смогут выступить в московском метро.Желаю участникам проекта творческих успехов и вдохновения, а зрителям — получить яркие эмоции и открыть для себя новые имена в мире музыки».

Роман Каграманов блогер, телеведущий и наставник проекта: «Для меня огромная честь быть одним из наставников такого замечательного проекта. На прослушиваниях я встретил невероятное количество талантливых людей со всех уголков нашей необъятной страны. У всех них уникальные голоса и особая манера исполнения, которые обязательно должны найти своего слушателя».

В первые дни прослушиваний более сотни артистов выступили со сложными номерами в разных жанрах — от джаза и блюза до фолка, рок-н-ролла и других. Среди участников был артист который исполняет песни на жестовом языке.

Ваня Дмитриенко, музыкант, актер и наставник проекта: «Музыкальная индустрия в России стремительно развивается, на большой сцене регулярно появляются самобытные исполнители, однако еще больше талантов оказывается скрыто от широкой публики. Проект стремится найти их и вывести на новый уровень. Поэтому я рад стать его частью и помочь начинающим музыкантам зарекомендовать себя».