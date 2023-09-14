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Сегодня, 22:00

На фестивале университетского спорта «Старт» установят рекорд России

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16 сентября в Москве в спорткомплексе Государственного университета управления состоится Фестиваль университетского спорта «Старт». В рамках фестиваля пройдут турниры по футболу 6х6, волейболу, баскетболу 3х3, боксу и киберспорту.

Также перед соревнованиями 1000 студентов бросят вызов рекорду России в самых массовых одновременных приседаниях, установленного в 2022 году в Свердловской области (443 человек). При этом участником нового рекорда может стать любой желающий.

В соревнованиях будут участвовать более 500 спортсменов из столичных университетов, колледжей и институтов, а также преподаватели и сотрудники ГУУ и «Синергии». Гости фестиваля смогут посетить интерактивную зону, лекторий и музыкальную часть.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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