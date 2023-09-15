Настя Ивлеева похудела на 14 кг за пять месяцев

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что за пять месяцев скинула 14 килограммов. Шокирующие фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети.

«Такая разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, я была шокирована. Да, весной я нехило разожралась», — призналась в соцсетях Ивлеева.

Фото Соцсети

Блогер признается, что не сидела ни на каких диетах. Вернуться в форму ей помогли съемки в большом кино, которые длились с мая по август.

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