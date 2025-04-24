Назван самый красивый человек в мире

Голливудская актриса Деми Мур — самая красивая знаменитость в мире по версии американского издания People.

62-летняя актриса, которая недавно получила «Оскар», стала лицом специального номера журнала World's Most Beautiful. Она предстала на обложке в изумрудном длинном платье, дополненном крупными золотыми серьгами-кольцами и браслетом. Стилист уложил ее волосы в романтичные локоны, а визажист создал эффектный образ с серебристым макияжем и персиковой помадой.

В интервью изданию Деми поделилась своими мыслями о принятии себя и своей внешности. Она отметила, что стала больше ценить все те испытания, которые перенесло ее тело, и которые привели ее к нынешнему состоянию.

«Иногда, глядя в зеркало, я думаю: «О Боже, как же я состарилась» или «О, у меня обвисло лицо». Я не исключение, но в то же время я принимаю это состояние. Я понимаю, что моя внешность не определяет моей ценности или того, кем я являюсь», — сказала Мур.

В разные годы в списки самых красивых людей мира по мнению People входили Джулия Робертс, Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Мишель Пфайффер. В прошлом году это звание получила актриса София Вергара.