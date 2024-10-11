Назван самый красивый мужчина в мире

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Руководитель центра косметической и пластической хирургии, доктор Джулиан Де Сильва назвал самого красивого мужчину планеты с точки зрения «золотого сечения». Первую строчку рейтинга занял звезда «Мстителей» Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом доктор сообщил в своем блоге.
По словам врача, лицо актера идеально в своих пропорциях. Медик оценил красоту Аарона на 93,04%. Среди недостатков артиста хирург отметил расстояние между глазами, носом и губами и саму форму губ.
Второе место в рейтинге самых красивых мужчин занял звезда сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лависконт. Его лицо идеально на 92,41%.
На третьей строчке расположился исполнитель главной роли в фильме «Гладиатор 2» Пол Мескаль (92,38%).
Четвертое место хирург отдала Роберту Паттинсону (92,15%).
А пятое — звезде «Медленных лошадей» Джеку Лаудену (90,33%).
В рейтинг Джулиана Де Сильва также попал Джордж Клуни (89,9%). Он занял шестое место.