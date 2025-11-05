Назван самый сексуальный мужчина в мире

Британский актер Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной мира 2025 года по версии журнала People.

37-летний Бейли также принял участие в новой фотосессии для этого издания. На одной из обложек People артист изображен полуобнаженным, в синих джинсах, обнимающим щенка на фоне поля. На другой обложке его запечатлели в морских волнах.

Джонатан Бейли родился 25 апреля 1988 года в Великобритании. Английский актер театра и кино получил известность благодаря роли Энтони Бриджертона в драматическом сериале «Бриджертоны». Также он участвовал в съемках «Доктора Кто» и ситкома «Сожители».