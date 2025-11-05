Видео
Назван самый сексуальный мужчина в мире
Жизнь и общество

5 ноября, 14:15

1 мин.

Назван самый сексуальный мужчина в мире

Мария Задорожная
Автор
Джонатан Бейли
Фото Aflo, Global Look Press

Британский актер Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной мира 2025 года по версии журнала People.

37-летний Бейли также принял участие в новой фотосессии для этого издания. На одной из обложек People артист изображен полуобнаженным, в синих джинсах, обнимающим щенка на фоне поля. На другой обложке его запечатлели в морских волнах.

Джонатан Бейли родился 25 апреля 1988 года в Великобритании. Английский актер театра и кино получил известность благодаря роли Энтони Бриджертона в драматическом сериале «Бриджертоны». Также он участвовал в съемках «Доктора Кто» и ситкома «Сожители».

4
Мотивация
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде запрещенных веществ

  • Djibits

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    08.11.2025

  • hottie

    На этом фото этот 37-летний выглядит как 47-летний.

    06.11.2025

  • Фирсыч

    Фигня. Жена говорит, что я самый сексуальный в мире.

    05.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Да уж....(И.М.Воробьянинов)

    05.11.2025