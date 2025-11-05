Назван самый сексуальный мужчина в мире

5 ноября, 14:15
Британский актер Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной мира 2025 года по версии журнала People.
37-летний Бейли также принял участие в новой фотосессии для этого издания. На одной из обложек People артист изображен полуобнаженным, в синих джинсах, обнимающим щенка на фоне поля. На другой обложке его запечатлели в морских волнах.
Джонатан Бейли родился 25 апреля 1988 года в Великобритании. Английский актер театра и кино получил известность благодаря роли Энтони Бриджертона в драматическом сериале «Бриджертоны». Также он участвовал в съемках «Доктора Кто» и ситкома «Сожители».
Djibits
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
08.11.2025
hottie
На этом фото этот 37-летний выглядит как 47-летний.
06.11.2025
Фирсыч
Фигня. Жена говорит, что я самый сексуальный в мире.
05.11.2025
Артемон Доберманов
Да уж....(И.М.Воробьянинов)
05.11.2025