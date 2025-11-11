Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

11 ноября, 19:35
Продюсер Сергей Лавров сообщил в интервью NEWS.ru, что певец Шура стал наиболее популярным исполнителем для новогодних корпоративных мероприятий.
По словам Лаврова, выступление Шуры обходится заказчикам в 5 миллионов рублей. Он предположил, что высокая востребованность артиста объясняется отсутствием политического подтекста в его номерах.
«Его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — отметил шоумен.
Лавров также отметил, что в период Нового года другие знаменитости 90-х годов пользуются значительным спросом. Например, у Кая Метова, группы «Руки вверх!» и Леонида Агутина весь декабрь уже расписан плотным графиком выступлений.
Артемон Доберманов
Левников
