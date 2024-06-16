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Названа дешевая летняя обувь, которая неожиданно стала трендом
Жизнь и общество

Сегодня, 15:30

1 мин.

Названа дешевая летняя обувь, которая неожиданно стала трендом

Мария Маковей
Автор
Летняя обувь на розовом фоне
Фото LeszekCzerwonka/istockphoto.com
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Резиновые сланцы неожиданно стали трендом и появились в ассортименте множества люксовых брендов. Конечно, это отразилось на цене обуви, тапочки резко подорожали на десятки тысяч рублей, пишет New York Post.

Как сообщает издание, количество поисковых запросов со словом «сланцы» выросло на 12% за последний месяц.

«По необъяснимой причине сланцы вновь стали модными. И бренды поймали эту волну», — отметила дизайнер Кристина Мартини.

Также отмечается, что самыми актуальными сланцами стала обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (около 87,8 тысячи рублей).

Кроме того, сланцы различных дизайнов появились в ассортименте ретейлеров J. Crew, Mango and Old Navy, Free People и др. А популярнейший бренд Havaianas, который специализируется на недорогой резиновой обуви, стал сотрудничать с модным домом Dolce&Gabbana.

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