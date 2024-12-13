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Названа самая высокооплачиваемая модель 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Названа самая высокооплачиваемая модель 2024 года

Мария Задорожная
Автор
Кендалл Дженнер
Фото Marc Piasecki, Getty Images
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Портал CEO Today составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей в мире за 2024 год. Первое место вновь заняла Кендалл Дженнер, состояние которой оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

Девушка начала карьеру благодаря старшей сестре Ким Кардашьян. Ей удалось успешно выстроить личный бренд, и теперь Кендалл активно сотрудничает с Chanel, Balmain, Marc Jacobs и десятками других брендов.

Серебро рейтинга забрала возлюбленная Брэдли Купера 29-летняя Джиджи Хадид. Источник заявляет, что всего она заработала около 30 миллионов долларов. Модель успела поработать с такими крупными брендами, как Versace, Prada и Fendi, участвовала в шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 года.

Замыкает тройку лидеров 28-летняя Белла Хадид — сестра Джиджи. Ее состояние оценивается в 25 миллионов долларов. При этом Белла является любимицей Dior, Givenchy и Balenciaga. Кроме того, в 2024 году она запустила собственный бьюти-бренд, что принесло ей дополнительный доход.

В рейтинг также вошли 43-летняя бразильская модель Адриана Лима и китайская супермодель Лю Вэнь.

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