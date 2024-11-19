Неизвестные обокрали Виндзор, пока принц Уильям и Кейт Миддлтон спали

Полиция активно ищет двух преступников, которые в масках проникли на территорию фермерских строений в поместье Виндзорского замка. Удивительно то, что в это время принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети спокойно спали в соседнем коттедже, сообщает The Sun.

Об инциденте, произошедшем еще 13 октября, стало известно только сейчас. Злоумышленники перелезли через высокий забор в поместье и похитили сельскохозяйственную технику.

По информации источника, бандиты, вероятно, заранее наблюдали за замком, прежде чем решиться на ограбление. Убегая, они воспользовались угнанными пикапом и квадроциклом, чтобы прорваться через ворота безопасности королевского поместья.

Ограбление произошло на ферме Шоу, которая находится в ведении короны. В пяти минутах ходьбы от нее находится коттедж Аделаида, где проживает принц и принцесса Уэльские с тремя детьми. К счастью, они не пострадали.