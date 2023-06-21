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Сегодня, 22:40

Нейропсихолог назвала способы помочь ребенку завести друзей

Мария Гусева
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Нейропсихолог, медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, как родители могут помочь ребенку подружиться со сверстниками.

«Отсутствие друзей может быть опасно для ребенка, так как это может привести к развитию социальной неуверенности, тревожности или депрессии, — цитирует Life.ru Лобановую — Кроме того, если у ребенка нет друзей, вероятнее всего, свободное время он проводит в социальных сетях или гаджетах».

Медик отметила, что прежде всего ребенок должен посещать школу, где он учится общению и завязывает свои первые дружеские контакты. Также есть различные секции, где дети могут найти единомышленников. Но выбирать дополнительные занятия школьник должен сам, отталкиваясь от своих интересов, а не идти куда-то по принуждению взрослых.

По мнению врача, на летний период ребенка можно пристроить в летний лагерь, грамотно подойдя к его выбору. Еще один вариант — отправиться в семейное путешествие. Это разнообразит детский досуг и станет поводом пообщаться с новыми знакомыми во время поездки.

Источник: Life.ru
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