Нейропсихолог назвала способы помочь ребенку завести друзей

Нейропсихолог, медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, как родители могут помочь ребенку подружиться со сверстниками.

«Отсутствие друзей может быть опасно для ребенка, так как это может привести к развитию социальной неуверенности, тревожности или депрессии, — цитирует Life.ru Лобановую — Кроме того, если у ребенка нет друзей, вероятнее всего, свободное время он проводит в социальных сетях или гаджетах».

Медик отметила, что прежде всего ребенок должен посещать школу, где он учится общению и завязывает свои первые дружеские контакты. Также есть различные секции, где дети могут найти единомышленников. Но выбирать дополнительные занятия школьник должен сам, отталкиваясь от своих интересов, а не идти куда-то по принуждению взрослых.

По мнению врача, на летний период ребенка можно пристроить в летний лагерь, грамотно подойдя к его выбору. Еще один вариант — отправиться в семейное путешествие. Это разнообразит детский досуг и станет поводом пообщаться с новыми знакомыми во время поездки.