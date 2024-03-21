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Никита Кологривый: решение суда, за что судят, арест
Жизнь и общество

21 марта, 11:45

1 мин.

Суд вынес решение по делу актера Никиты Кологривого

Мария Маковей
Автор
Актер Никита Кологривый.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Сегодня Центральный суд Новосибирска назначил семь суток административного ареста Никите Кологривому. Его признали виновным в мелком хулиганстве — артист устроил пьяный дебош и укусил официантку в местном лаундж-баре, передает Telegram-канал SHOT.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», — заявил актер после оглашения приговора.

Никиту Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Взять с собой книги и бумагу с ручкой, чтобы писать стихи, актеру не разрешили.

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