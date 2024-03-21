Суд вынес решение по делу актера Никиты Кологривого

Сегодня Центральный суд Новосибирска назначил семь суток административного ареста Никите Кологривому. Его признали виновным в мелком хулиганстве — артист устроил пьяный дебош и укусил официантку в местном лаундж-баре, передает Telegram-канал SHOT.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», — заявил актер после оглашения приговора.

Никиту Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Взять с собой книги и бумагу с ручкой, чтобы писать стихи, актеру не разрешили.